Myšlienky k Žalmu 139

Dnes čítaný žalm na sv. omši ma veľmi oslovil a preto som sa rozhodol povzbudiť svojim príhovorom aj čitateľov blogu.:)

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; *

ty vieš, či sedím a či stojím.

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: †

či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. *

A všetky moje cesty sú ti známe.

Veď ty si stvoril moje útroby, *

utkal si ma v živote mojej matky.

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; *

všetky tvoje diela sú hodny obdivu

a ja to veľmi dobre viem. *

Moje údy neboli utajené pred tebou,

keď som vznikal v skrytosti, *

utkávaný v hlbinách zeme.

Podľa súčasných vedeckých poznatkov je vesmír starý približne 13,798 miliardy rokov. Pred týmito rokmi, keď sa Boh rozhodol stvoriť vesmír, už o tebe všetko vedel. Nezačal tvoriť vesmír bez toho, že by myslel na teba. Už vtedy ťa poznal a všetko o tebe vedel. Vedel, kedy sa narodíš, ako sa budeš volať a ako budeš vyzerať. Vedel, kde budeš bývať, vyrastať, s kým sa budeš kamarátiť a koľko dobrých a aj koľko zlých vecí spravíš. Aké jedlo ti bude chutiť, do koho sa zaľúbiš a koho budeš nenávidieť. Už pri stvorení sveta Boh o tebe všetko vedel a vie to aj teraz. Pozná ťa oveľa lepšie, než ktokoľvek iný a dokonca ťa pozná oveľa lepšie, než ty sám. Pozná nielen tvoje meno, výzor, váhu a bydlisko, ale aj tvoje sny, tvoje túžby, tvoje city a emócie, tvoje zranenia, starosti a strach. Presne vie, čo teraz prežívaš a on to prežíva s tebou. Preto prišiel aj On na tento svet, aby ťa ubezpečil, že je vždy s tebou a nech sa deje čokoľvek, vždy s tebou bude. Je jedno, koľko hriechov si spravil, ako ďaleko si sa ty od neho vzdialil, koľko krát si padol, Boh ťa nikdy neprestane milovať. Preto sa ničoho neboj, lebo Boh je s tebou. On ťa nikdy neopustí, pretože si jeho nádherné Božie stvorenie, jeho syn/dcéra, si úžasný/á a aj kvôli tebe sa rozhodol tento vesmír vôbec stvoriť. Tento svoj je stvorený pre teba - stromy, rieky, vodopády, hory, hviezdy.. všetko keď boh tvoril, chcel ťa tým potešiť. Boh ťa tu chce mať a radšej stvoril svet bez hviezd, než bez teba. Jednoducho si úžasný/á. Nezabúdaj na to a nechaj Boha, nech ťa vedie.