Od Boha pre človeka - pre muža a pre ženu

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. (Genezis 1, 27)

Človek. Ty budeš vrcholom môjho stvorenia, ty budeš mojim umeleckým dielom. Ty budeš vládnuť nad celou prírodou, pretože ti dám moc podmaniť si ju. Utvorím ťa na svoj vlastný obraz, aby si moje dielo mohol pretvárať. Buď mojim obrazom a podobou, poznávaj a pretváraj svet, ktorý som ti dal, stavaj budovy, vytesávaj sochy, maľuj obrazy, tvor hudbu a literatúru. Teším sa na tvoje umelecké diela, cez ktoré sa tvoja duša bude povznášať ku mne. No predovšetkým buď mojim obrazom v láske. Miluj. Láska ťa zdokonalí. Len ak budeš milovať, budeš naplno človekom. Preto ťa stvorím ako muža a ženu, aby ste sa navzájom milovali a tak sa naplno stali človekom, mojim obrazom.

Muž, stvoril som ťa z prachu zeme - pamätaj si, že tvoje telo sa raz rozpadne a všetko čo vlastníš, máš iba dočasne. Objav v sebe dušu, ktorú som ti vdýchol. Buď naplno človekom a miluj ženu. Nie iba jej telo, ale aj jej dušu. Poznaj, čo to znamená plodiť a byť otcom. Až keď toto spoznáš, budeš dokonalý. Až keď spoznáš, čo znamená byť manželom a otcom, až vtedy poznáš, čo znamená byť mužom a človekom. Neži podľa tela, ktoré sa rozpadne, ale podľa duše, ktorú som ti vdýchol: ži statočne, zodpovedne a verne svojej manželke. Bez ženy by si bol nešťastný. Videl som tvoje srdce v raji, v ktorom si mal všetko, celý svet bol tvoj, no bol si smutný. Preto som ti stvoril ženu, pretože iba ona dokáže zaplniť prázdnotu tvojho srdca.

Žena, buď naplno človekom a miluj muža. Si stvorená z jeho rebra, aby si chránila jeho srdce a jeho dušu. Chráň jeho srdce pred smútkom, pred samotou a pred nezmyselnosťou života, ktorú zakúša, keď je bez teba. Máš moc jeho srdce pred hriechom chrániť, no zároveň ho ním aj zničiť. Si zodpovedná za jeho srdce a dušu. Preto buď veľmi silná, rozumná, citlivá a trpezlivá. Dávam ti tiež tú najväčšiu výsadu a najkrajšiu schopnosť v celom stvorení - privádzať na svet život. Je to plod vašej lásky a mojej lásky. Nie sú to iba vaše deti, ale i moje deti. Preto si taká výnimočná! Žena, buď manželkou a miluj, buď matkou a miluj, buď naplno človekom. Buď dokonalá.

Každého jedného človeka, bez ohľadu na farbu pleti, zdravotný stav, počet hriechov alebo vierovyznanie milujem rovnako. Vždy som s vami a pomáham Vám. Ničoho sa nebojte, ja sa o vás starám. Nič za to nežiadam, iba jedno - aby ste sa milovali navzájom ako ja milujem vás.