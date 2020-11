Dva dni. Včera a dnes. Ide len o výlev mojich citov, ktoré ma zaplavili pri tom všetkom, čo sa tu deje.

Deň prvý

Prichádzame autom na cintorín. Jedna pani zmätkuje na parkovisku, tak sa pousmejeme a čakáme. Zaparkujem, vystúpime, zoberieme veci a ideme do domu smútku pripraviť sa na pohreb. Pohrebov som mal už veľa, ale tento je iný. Obliekam si liturgický odev, miništrant zapaľuje kadidlo, spevák si chystá noty. Pozriem sa na hodinky – ešte máme čas – koľko mala rokov? 43? Spýtam sa. Odpovie mi miništrant – no tak nejak, tušim 44. Je to hrozné, pomyslel som si. Zomrela na Covid19 a vôbec nebola stará, tak v polovičke života. Kázeň som mal pripravenú ale nevedel som, či to dám.

Prišli sme k jame, pri ktorej bola rodina a mladé deti zosnulej. Najmladší chalan mal asi 14-15 rokov. Obrad bol jednoduchý, ale pekný. Dym z kadidla sa vznášal do neba ako naše modlitby. Bolo zamračené ale nepršalo. Rodine som odkázal, že sme tu vždy pre nich. Hovorím to každému, ale teraz to bolo aj osobné, pretože aj mne zomrela mamina, keď som bol mladý. Je dôležité vedieť, že je tu niekto pre vás. Život je niekedy krutý a preto musíme držať spolu.

Deň druhý

Ráno až obed: modlitba, raňajky, káva, kontrola auta, príprava do školy. Po obede: pozerám správy: tisíce ľudí demonštruje v Bratislave proti protipandemickým opatreniam. Aj v iných mestách sa konajú tieto protesty. Väčšina z týchto ľudí nemá rúško. Veď načo. Na transparentoch je napísané: rúško je symbolom totality. Protestujúci sa vyjadrujú, že COVID neexistuje. Neveríš? Tu máš sklenenú fľašu do hlavy. Argumentom dňa (možno aj roka) samozrejme je: „Je to pravda, je to na internete“.

Aký mám z toho pocit? Som rád, že títo ľudia neboli na pohrebe. Pravdepodobne by oštali hrob zosnulej a deťom sa do očí vysmiali, že ich mama nezomrela na covid, lebo ten neexistuje. Neveríte? Tu máte pľuvanec do tváre. A hurá niečo rozbiť.

Verím tomu, že by to urobili. „Morálku“ na to majú. A neverím tomu, že im záleží na niekoho iného živote, než na ich vlastných. Žiadna spolupatričnosť, žiadna úcta, žiadna slušnosť.

Odkaz pre vás? Dnešnou akciou ste zneuctili všetkých, ktorí na Covid19 zomreli. A okrem toho ste zneuctili všetkých, ktorí tam pred 31 rokmi demonštrovali proti skutočnej totalite - a nie proti rúškam.